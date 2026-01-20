Le déficit de la balance commerciale énergétique, en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée, a enregistré, à fin novembre 2025, une quasi stabilité pour se situer à 10009 millions de dinars (MD), selon le rapport sur “la conjoncture économique (novembre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une baisse en valeur de 32% accompagnée par une baisse des importations en valeur de 7%.

L’observatoire a précisé que les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir les quantités échangées, le taux de change dollar/dinar ($/DT) et les cours du Brent.

En effet, au cours du mois de novembre 2025, les cours du Brent ont enregistré une baisse de 11$/bbl par rapport au mois de novembre 2024.

Au cours de la même période, le dinar tunisien a enregistré une baisse de 6% par rapport au Dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière.