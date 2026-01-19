Le classement final des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc-2025) consacre l’attaquant marocain Diaz, auteur de cinq réalisations. Le joueur des Lions de l’Atlas termine en tête d’une hiérarchie marquée par une forte diversité de sélections représentées et une répartition resserrée des buts parmi les principaux animateurs offensifs du tournoi.

Diaz seul au sommet

Avec cinq buts, Diaz s’adjuge le titre de meilleur buteur de la CAN Maroc-2025. Régulier tout au long de la compétition, l’international marocain a porté l’attaque de son équipe jusqu’en finale. Il devance un duo composé de Victor Osimhen (Nigeria) et Mohamed Salah (Égypte), qui terminent la compétition avec quatre réalisations chacun.

Un groupe dense à trois buts

Derrière le trio de tête, sept joueurs se partagent la troisième place avec trois buts inscrits. Il s’agit de Diallo (Côte d’Ivoire), El Kaabi (Maroc), Lookman (Nigeria), Mahrez (Algérie), Sinayoko (Mali), ainsi que Gueye (Sénégal). Cette densité illustre l’équilibre offensif observé tout au long du tournoi et la variété des profils décisifs.

Une large base de buteurs à deux réalisations

Le classement met également en évidence un large contingent de joueurs ayant inscrit deux buts. Parmi eux figurent Achouri (Tunisie), Adams (Nigeria), Appollis et Foster (Afrique du Sud), Catamo (Mozambique), Jackson, Mané et Ndiaye (Sénégal), Kakuta (RD Congo), Kofane (Cameroun), Marmoush (Égypte), Maza (Algérie), Onyedika (Nigeria) et Touré (Côte d’Ivoire).

Cette répartition témoigne d’un tournoi où la responsabilité offensive n’a pas reposé sur un nombre limité de joueurs, mais s’est étendue à plusieurs lignes et sélections.

Une CAN marquée par la pluralité offensive

Au total, le classement final des buteurs reflète une CAN Maroc-2025 disputée, marquée par l’efficacité de certaines individualités, mais aussi par une contribution offensive collective importante. Le Maroc, le Nigeria, l’Égypte et le Sénégal figurent parmi les sélections les plus représentées dans cette hiérarchie, confirmant leur impact offensif au fil de la compétition.