La société TELNET HOLDING a publié ses indicateurs d’activité, en dinars tunisiens, relatifs au 4éme trimestre 2025.

– Produits d’exploitation :

Les produits d’exploitation du Groupe TELNET HOLDING sont passés de 69 331 868 dinars au 31 décembre 2024 à 81 134 703 dinars au 31 décembre2025, soit une évolution de 17,02%.

Les indicateurs au 31 décembre 2025 se rapportant aux différentes activités du Groupe TELNET HOLDING peuvent se résumer principalement par pôle d’activités comme suit :

– Pôle recherche et développement en ingénierie produit (représente 79,49 % des produits d’exploitation au 31 décembre 2025) :

Au 31 Décembre 2025, et malgré un contexte économique mondial caractérisé par le ralentissement des activités de nos partenaires européens, le pôle R&D a continué la consolidation de ses activités et projette une croissance plus importante à partir des prochains trimestres grâce au démarrage d’un nouveau projet important avec un nouveau Client.

Cette légère croissance est accompagnée par une augmentation de la charge de personnel au taux de 14,46% qui provient des raisons suivantes :

– Dans le cadre de préserver le capital humain du groupe afin d’assurer toujours nos

partenaires historiques et de faire face aux nouveaux défis suite à l’entrée de la nouvelle

activité avec le nouveau client, le management de la société a décidé de prendre en charge l’effet découlant de la révision du barème de l’impôt des personnes physiques tel que prévu par les nouvelles dispositions de la loi de finances pour l’année 2025.

– L’octroi d’une augmentation des salaires en 2025 dont le taux moyen, inférieur à celui

accordé en 2024, est proche du taux de l’inflation du pays.

– L’augmentation de l’effectif du groupe de 5% par rapport à 2024.

– Pôle services PLM et services intégration réseaux (représente 13,20 % des produits d’exploitation au 31 décembre 2025) :

Au 31 Décembre 2025, ce pôle a enregistré une évolution de 23,45%. Cette croissance provient principalement de l’évolution remarquable enregistrée au niveau des services intégration réseaux et de la croissance enregistrée au niveau des services PLM qui provient principalement de la commercialisation et support d’équipements de métrologie 3D.

– Pôle des Nouvelles Technologies de l’Espace (représente 7,31 % des produits d’exploitation au 31

décembre 2025) :

Perspectives prometteuses de projets importants dans le domaine spatial (satellites et les applications associées) en Afrique et Moyen Orient

– Produits de placements :

Les produits de placement arrêtés au 31 décembre 2025 affichent une régression significative tant au niveau des indicateurs individuels (-46,56%) que consolidés (-50,32%). Cette baisse s’explique principalement par l’engagement de la trésorerie au cours du second semestre 2024 pour le règlement d’une pénalité douanière d’un montant de 7.400.000 DT, ce qui a entraîné une réduction de la trésorerie disponible génératrice de produits en 2025.

– EBITDA :

– Au 31 décembre 2025, l’EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s’élève à 12 186 642 dinars.

– Au 31 décembre 2025, l’EBITDA de la société TELNET HOLDING s’élève à 5 774 082 dinars.

– Marge d’EBITDA :

– Au 31 décembre 2025, la marge d’EBITDA du Groupe TELNET HOLDING s’élève à 15,02%.

– Au 31 décembre 2025, la marge d’EBITDA de la société TELNET HOLDING s’élève à 66,32%.