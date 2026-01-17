Le sélectionneur marocain, Walid Regragui, a déclaré samedi à Rabat que les Lions de l’Atlas ne sont plus qu’à « une seule marche » du titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) face au Sénégal, qualifié comme « l’une des meilleures équipes d’Afrique ». La finale se jouera dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah à 20h00.

Le Sénégal, un adversaire expérimenté

Regragui a souligné l’expérience du Sénégal : « Le Sénégal a joué quatre finales de la CAN et il a l’habitude de ce genre d’exercice. Ça sera un beau match et nous espérons être à la hauteur pour écrire l’histoire. »

Le coach marocain insiste sur la gestion de la pression : « C’est nous qui avons la pression parce que nous jouons à domicile. Il faut rester positif et se relâcher face au Sénégal. Cette finale ne sera pas facile ni pour nous ni pour eux. »

L’importance du physique et du mental

Selon Regragui, « le critère physique est déterminant, mais sur le plan mental tous les joueurs seront présents et déterminés. Nous devons garder l’intensité dans notre jeu et rester concentrés et agressifs. »

L’objectif du Maroc va au-delà de cette finale : « Remporter cette CAN est celui de tout un pays. Le but est aussi de revenir en finale sur les prochaines éditions. »

Les joueurs motivés

Le joueur Eliesse Ben Seghir a exprimé sa fierté de disputer la finale à domicile : « C’est une finale importante pour le peuple marocain et le Maroc. Nous sommes tous excités de jouer cette finale et rendre heureux nos supporters. »

L’équipe marocaine se présente donc déterminée, consciente de son rôle face au Sénégal et de l’importance de concrétiser ses ambitions devant son public.