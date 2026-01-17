Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a prévenu que la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) dimanche contre le Maroc au Stade Prince Moulay Abdellah (20h00) sera difficile face à une équipe de qualité.

En conférence de presse d’avant-match, Thiaw a déclaré : « Jouer contre le pays hôte n’est jamais facile. Cette finale très attendue sera une fête pour l’Afrique et le football africain. »

Un adversaire respecté et performant

Le coach sénégalais a insisté sur l’importance d’être préparé sur tous les plans : « Pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les niveaux face à une équipe du Maroc qui fait de belles performances. Le Maroc a élevé le niveau du football africain et nous nous attendons à un match très disputé. »

Il a également salué l’organisation du tournoi : « La CAN a gagné en notoriété avec une belle organisation. Le Maroc a élevé le niveau de cette organisation et nous remercions le pays hôte pour cela. »

Moussa Niakhaté : un groupe motivé

Le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a affirmé que l’équipe est impatiente de disputer la finale : « Nous respectons le Maroc, mais nous espérons faire un bon match et remporter le titre. La qualification pour cette finale est le fruit d’un travail de longue haleine qui s’est étalé sur plusieurs années. »

Le Sénégal se prépare à affronter le Maroc avec sérieux et respect, tout en visant la conquête d’une deuxième étoile continentale.