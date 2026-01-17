Le Maroc et le Sénégal s’affrontent dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, à 20h00. Les deux équipes visent leur deuxième étoile continentale : le Maroc après son sacre de 1976, le Sénégal après 2021.

Une CAN conforme au classement FIFA

Cette 35e édition de la CAN n’a pas réservé de grandes surprises. Les Lions de l’Atlas et les Lions de la Téranga, classés respectivement 11e et 19e au classement mondial de la FIFA, se retrouvent logiquement en finale. Le Maroc disputera sa deuxième finale après celle de 2004 perdue contre la Tunisie (1-2), tandis que le Sénégal joue sa quatrième, après 2002, 2019 et 2021.

Avantages physiques et stratégies

Le Sénégal possède un léger avantage physique. Les Lions de la Téranga ont éliminé l’Égypte (1-0) en demi-finales dans le temps réglementaire, tandis que le Maroc a battu le Nigeria après prolongations et tirs au but (4-2).

Le Maroc mise sur une défense solide, n’ayant encaissé qu’un but sur pénalty et conservé cinq clean-sheets, son meilleur résultat sur un seul tournoi. Yassine Bounou, gardien marocain, a stoppé deux tirs au but en demi-finale, devenant le premier portier marocain à réaliser cinq clean-sheets à la CAN.

Le Sénégal s’appuie sur une attaque prolifique, avec 12 buts inscrits jusqu’ici, derrière le Nigeria (14). Cependant, les Sénégalais seront privés de Kalidou Koulibaly et Habib Diarra, suspendus pour accumulation de cartons jaunes.

Les enjeux pour les buteurs

Brahim Diaz, meilleur buteur de la CAN avec cinq réalisations, rêve d’inscrire son nom dans l’histoire de la finale. Il est à un but du record marocain de la compétition détenu par Ahmed Faras.

La rencontre oppose deux équipes expérimentées, capables de produire un football stratégique et spectaculaire, dans une finale où chaque détail pourrait décider de l’étoile continentale.