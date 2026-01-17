Le premier Congrès International de Recherche en Education et Cognition en Sciences et Technologies “CIRECoST 1” aura lieu du 01 au 03 Mai 2026 à Hammamet à l’initiative de l’Association de Recherche et de Développement en Education et Cognition en Sciences et Technologies (ARDECoST) en partenariat avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Tunisie.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’évènement, le congrès CIRECoST 1 vise à questionner et à valoriser les articulations possibles entre interdisciplinarité et intelligences (artificielle et humaine) dans l’enseignement et l’apprentissage de la maternelle à l’université.

“En effet, dans un monde en constante mutation, marqué par la complexité des savoirs et des défis sociétaux, l’éducation doit repenser ses finalités et ses méthodes”, lit-on de même source.

Le congrès CIRECoST 1 a pour ambition d’explorer les articulations entre Interdisciplinarité et Intelligences humaine, émotionnelle, collective et artificielle au service d’une éducation plus inclusive, créative et durable.

Réunissant chercheurs, universitaires, enseignants, étudiants, acteurs éducatifs et décideurs, cette rencontre vise à interroger les nouvelles formes de coopération entre disciplines et les apports des intelligences multiples dans les pratiques didactiques et pédagogiques, la conception des curricula et les politiques éducatives.