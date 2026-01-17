La Commission des autorisations et agréments de la Tunisia Investment Authority (TIA) a accordé, vendredi, un agrément préalable pour un investissement de 118,2 millions de dinars dans le secteur touristique à Tabarka, lors de sa première session de l’année 2026.

Ce projet porte sur la rénovation et l’extension d’un complexe d’hébergement touristique, visant à renforcer l’attractivité touristique de la région et à soutenir le développement économique local.

Par ailleurs, la commission a examiné neuf demandes de changement de statut de terres agricoles, conformément à l’article 28 du décret-loi n° 2022-68.

Sur ses réseaux sociaux, la TIA souligne que cette réunion s’inscrit dans le cadre de la poursuite de son soutien à l’investissement et de l’accélération de la réalisation des projets. Elle réaffirme son engagement à simplifier les procédures et à soutenir les projets à haute valeur ajoutée pour l’économie nationale.