Le Club Africain se déplace ce samedi 17 janvier 2026 sur la pelouse de l’Avenir Sportif de La Marsa, dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue I Pro tunisienne. La rencontre se disputera à La Marsa, dans un contexte toujours particulier entre deux équipes aux ambitions bien distinctes cette saison.

Le Club Africain aborde ce rendez-vous avec l’objectif de consolider sa position au classement et de rester au contact des premières places. Les Rouge et Blanc chercheront à enchaîner un nouveau résultat positif afin de confirmer leur dynamique, dans une phase du championnat où chaque point compte.

De son côté, l’Avenir Sportif de La Marsa tentera de tirer profit de l’avantage du terrain pour créer la surprise face à l’un des clubs historiques du football tunisien. Devant son public, l’équipe marsaouie visera un résultat positif pour améliorer son classement et renforcer sa confiance pour la suite de la compétition.

Cette affiche de la 16e journée s’annonce disputée, avec un duel entre une formation locale déterminée et un Club Africain attendu au tournant. Le match sera suivi en direct par les supporters des deux camps, dans une journée importante du championnat tunisien de Ligue I Pro.

Informations clés du match

Match : AS Marsa – Club Africain

Compétition : Ligue I Pro tunisienne.

Journée : 16

Date : Samedi 17 janvier 2026

Heure : 14h00

Stade : Abdelaziz-Chtioui de La Marsa.