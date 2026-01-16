“Lire et écrire en Tunisie : de la colonisation phénicienne à l’indépendance (1101 av. J.-C.–1956)” est un nouvel ouvrage scientifique collectif de 400 pages qui sera publié prochainement par la SAIC (Scuola Archeologica Italiana di Cartagine). Réalisé avec le soutien de l’Institut français de Tunisie (IFT) et de l’Association Historique et Archéologique de Carthage (AHAC), ce volume réalisé sous la direction de l’historien et archéologue tunisien Samir Aounallah, réunit une équipe pluridisciplinaire de chercheurs reconnus : Lotfi Abdeljaouad, Fathi Béjaoui, Mohamed Ben Abbès, Mansour Ghaki, Afaf Mbarek et Mouayed Mnari, avec la collaboration de nombreux spécialistes tunisiens et étrangers. Cette nouvelle publication se veut à la fois un ouvrage scientifique de référence et un livre accessible à un large public soucieux de comprendre la profondeur historique et la vitalité du patrimoine écrit tunisien.

L’ouvrage propose une vaste synthèse couvrant plus de trois millénaires d’histoire des langues et des écritures sur le territoire tunisien : de l’alphabet phénicien aux manuscrits arabes, en passant par le libyque, le latin, le grec, le néo-punique, l’hébreu et le turc ottoman, le livre met en lumière la diversité culturelle qui a façonné la mémoire du pays.

Explorant la succession et la coexistence des systèmes graphiques, en les replaçant dans leurs contextes historiques, culturels et sociaux, l’ouvrage est fondé sur un corpus riche d’inscriptions, de stèles, de manuscrits, de papyrus et de documents rares, abondamment illustrés, mettant en lumière le rôle central de l’écrit dans la construction des échanges, des identités, des croyances et de la mémoire historique de la Tunisie. Le dialogue iconographique proposé dès la couverture, entre un relief funéraire romain figurant une lectrice et un lapicide gravant une stèle néopunique, symbolise la continuité et la diversité des pratiques de l’écrit.