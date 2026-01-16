Les dossiers techniques et juridiques relatifs à la création de trois nouvelles zones irriguées publiques dans les délégations de Hamma du Jérid et de Tameghza, dans le gouvernorat de Tozeur, ont été approuvés, par la commission régionale consultative d’aménagement foncier agricole du gouvernorat de Tozeur, lors de sa réunion tenue, jeudi.

Les dossiers de ces projets seront transmis à la commission nationale compétente afin de finaliser les procédures requises, selon un communiqué publié sur la page officielle du gouvernorat sur Facebook.

Le premier projet concerne la création d’une zone irriguée publique destinée à l’implantation de serres pour la production de primeurs, ainsi que le projet Hamma du Jerid 2, d’une superficie de 10 hectares, visant à développer les cultures sous abri et à offrir un environnement favorable à la production précoce.

Le deuxième projet porte sur la création d’une zone irriguée publique pour la plantation de palmiers dattiers dans la région de Dhafriya, relevant de la délégation de Tameghza, sur une superficie cultivée atteignant 150 hectares.

Ce projet contribuera à dynamiser l’activité économique locale et à créer de nouveaux emplois. Dans la même délégation, la commission a également approuvé la création de la zone irriguée El Oudia 2, d’une superficie totale de 50 ha, destinée à renforcer le système de production agricole et à améliorer l’exploitation des terres domaniales.

Les participants à cette réunion ont souligné la nécessité d’accélérer l’achèvement des procédures juridiques relatives aux trois projets, en raison de leur importance pour l’extension des superficies agricoles oasiennes dans la région, appelant les services de l’Agence foncière agricole à accélérer la poursuite de l’ensemble des démarches liées aux dossiers juridiques de ces projets.