La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a annoncé, vendredi, l’intégration de Ruud van Nistelrooy au sein du staff de l’équipe nationale des Pays-Bas à compter du 1er février. Cette nomination s’inscrit dans la préparation de la sélection néerlandaise en vue de la Coupe du monde 2026, prévue cet été.

L’ancien attaquant emblématique des « Oranje » exercera les fonctions d’adjoint du sélectionneur Ronald Koeman. Ce dernier a salué l’arrivée de van Nistelrooy, mettant en avant « la précieuse expérience » de l’ex-international néerlandais, acquise aussi bien comme joueur que comme entraîneur.

Un retour dans l’encadrement des Oranje

Âgé de 49 ans, Ruud van Nistelrooy connaît déjà l’environnement de la sélection nationale. Il s’apprête à vivre son troisième passage en tant qu’adjoint au sein du staff néerlandais, après une première expérience entre 2014 et 2016, puis une seconde lors de l’Euro-2020.

Ancien joueur du PSV Eindhoven, de Manchester United et du Real Madrid, van Nistelrooy a marqué l’histoire de la sélection néerlandaise. Il totalise 70 sélections et 35 buts avec les Pays-Bas, entre 1998 et 2012, confirmant son statut de figure majeure du football national.

Une trajectoire d’entraîneur variée

Après sa reconversion sur les bancs, Ruud van Nistelrooy a dirigé le PSV Eindhoven lors de la saison 2022-2023. Il a ensuite rejoint Manchester United comme adjoint d’Erik ten Hag. À la suite du licenciement de ce dernier, il a assuré un intérim de quatre matches à la tête de l’équipe première.

En novembre 2024, il s’est engagé avec Leicester. Son passage s’est achevé en juin 2025, après la relégation du club en Championship. Cette expérience s’ajoute à un parcours d’entraîneur marqué par des contextes variés et des responsabilités progressives.

Cap sur la Coupe du monde 2026

La sélection des Pays-Bas connaît déjà ses adversaires pour le Mondial 2026. Les Oranje affronteront le Japon, la Tunisie, ainsi que le vainqueur du barrage regroupant la Pologne, l’Ukraine, la Suède et l’Albanie.

L’arrivée de Ruud van Nistelrooy dans le staff vise à renforcer l’encadrement technique néerlandais à l’approche de ce rendez-vous mondial, dans une phase clé de préparation et de structuration de l’équipe.