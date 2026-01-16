Le Real Madrid devra composer sans Rodrygo Goes pour la rencontre de Liga face à Levante. L’entraîneur madrilène, Álvaro Arbeloa, a annoncé vendredi le forfait de l’attaquant brésilien, tandis que l’international français Kylian Mbappé réintègre le groupe après avoir surmonté les douleurs liées à une entorse du genou.

L’annonce a été faite à l’issue de la dernière séance d’entraînement précédant ce rendez-vous de championnat. Arbeloa a confirmé que Mbappé « sera dans la liste des convoqués », mettant en avant l’évolution positive de son état physique après une période d’indisponibilité.

Mbappé de nouveau opérationnel

Absent lors des précédentes échéances en raison de douleurs persistantes au genou, Kylian Mbappé retrouve donc le groupe madrilène. Selon son entraîneur, l’attaquant français a montré des signes encourageants à l’entraînement, permettant son retour pour cette rencontre de Liga.

Cette réintégration offre une option offensive supplémentaire au Real Madrid, à l’approche d’une série de matches importants. Aucune indication n’a toutefois été donnée concernant son temps de jeu ou son éventuelle titularisation. [à vérifier]

Rodrygo encore à l’infirmerie

À l’inverse, Rodrygo Goes manquera à nouveau l’appel. Déjà absent en Coupe du Roi, l’attaquant brésilien est gêné depuis les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Son indisponibilité se prolonge donc pour la rencontre prévue samedi.

« Rodry ne sera pas disponible. Il récupère d’un effort conséquent fourni la semaine passée. Nous espérons le récupérer rapidement et qu’il puisse être prêt mardi », a précisé Álvaro Arbeloa. Le technicien n’a pas détaillé la nature exacte de l’effort évoqué, mais a insisté sur la nécessité de gérer le joueur avec prudence.

Un joueur clé salué par son entraîneur

Malgré ce nouveau forfait, Arbeloa a tenu à souligner l’importance de Rodrygo dans le dispositif madrilène. L’entraîneur a mis en avant « la qualité exceptionnelle » de l’attaquant brésilien, rappelant son rendement et son retour à un excellent niveau ces derniers mois.

Cette absence pourrait contraindre le staff à ajuster ses choix offensifs pour la rencontre face à Levante, programmée samedi au stade Santiago-Bernabéu. Le Real Madrid devra ainsi trouver l’équilibre entre gestion des effectifs et exigences du calendrier, alors que Rodrygo poursuit sa récupération et que Mbappé effectue son retour progressif à la compétition.