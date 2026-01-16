Un nouveau puits a été foré et équipé, récemment, dans la délégation de Bou Argoub (gouvernorat de Nabeul) pour renforcer l’approvisionnement de plusieurs agglomérations rurales en eau potable, a souligné le chef de service de l’équipement rural et des eaux au commissariat régional au développement agricole, Jalel Rabhi.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que cet ouvrage permettra de promouvoir l’alimentation en eau potable de près de 248 familles dans les localités de Jlalia, El Harthine, Mranguia, Bouneb, Mlika, Bou Ali et Ouled Lakhder.

Des travaux, dont le coût s’élève à 350 mille dinars, avaient été entamés, en juillet 2025, pour réaliser ce projet, a ajouté la même source.