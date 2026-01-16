L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a annoncé, dans un communiqué publié jeudi, le lancement d’un appel à projets 2026, bénéficiant de l’appui financier du Fonds Vert pour le Climat (FVC).

En tant que nouvelle entité accréditée (AE) auprès du FVC, l’ APIA a précisé que cet appel à projet concernent les domaines de transformation des margines et déchets de trituration des olives, l’adaptation aux changements climatiques en Tunisie, la méthanisation des fientes de volailles – valorisation énergétique et environnementale et transformation en engrais, et le soutien à la décarbonation durable de la flottille de pêche.

Ces projets doivent contribuer notamment à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter aux impacts des changements climatiques, dans les secteurs agricole, agroalimentaire et de la pêche.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre les changements climatiques, cet appel vise à soutenir des projets et programmes climatiques, portés par des acteurs publics et privés.

Ainsi, les projets soumis devront être alignés avec les priorités nationales de la Tunisie en matière de climat, ainsi qu’avec les exigences environnementales, sociales et de gouvernance du Fonds Vert pour le Climat.

Les candidatures doivent être soumises directement au siège de l’APIA avant le 4 Février 2026 ( avant 17h00).

L’APIA a précisé que les conditions de participation, les critères de sélection ainsi que les délais de soumission sont détaillés dans les documents de l’appel à projets, accessibles via les liens suivants:

–https://www.apia.com.tn/…/Appel-Projets-Adaptation.pdf

–https://www.apia.com.tn/…/2026/APPEL-PROJETS-Peche.pdf

–https://www.apia.com.tn/…/2026/Appel-projets-fientes.pdf

–https://www.apia.com.tn/…/2026/Appel-Projets-margine.pdf

–https://www.apia.com.tn/…/act…/2026/Fiche-Projet-fvc.pdf