Les perspectives de coopération conjointe entre les services du ministère de l’Industrie et la Banque Africaine de Développement (BAD) dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des énergies renouvelables et des mines, ont été évoqué lors de la réunion, tenue, jeudi, à Tunis, entre la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub et le Directeur exécutif représentant la Tunisie, le Maroc et le Togo au Conseil d’administration de la BAD, Abdesalem Jorio, qui effectue, actuellement, une visite de travail en Tunisie.

Le département de l’Industrie a fait savoir que la BAD a contribué au financement de la stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation et a participé au financement de plusieurs projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.

Chiboub a mis en exergue, à cette occasion, le niveau des relations bilatérales entre la BAD et les services de son département, ainsi, que les institutions sous sa tutelle, soulignant la volonté de développer les différents secteurs relevant de sa compétence.

De son côté, le Directeur exécutif représentant la Tunisie, le Maroc et le Togo au Conseil d’administration de la BAD, Abdesalem Jorio, a réaffirmé la volonté de la Banque de poursuivre l’appui aux divers projets stratégiques du ministère de l’Industrie.