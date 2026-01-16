Pour la Tunisie, l’enquête menée sur le plan national par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), partenaire officiel du World Economic Forum (WEF) , révèle des préoccupations centrées sur deux catégories : économique et sociétale.

L’insuffisance des opportunités économiques ou le chômage arrive en tête, suivi par l’insuffisance des services publics et des dispositifs de protection sociale, indique l’enquête, ajoutant que contrairement aux années précédentes, les risques environnementaux disparaissent du classement tunisien de la 21ème édition du rapport annuel sur les risques globaux du WEF, publié le 14 janvier 2026, alors que l’inflation, présente depuis 2023, demeure au cinquième rang des préoccupations nationales.

L’enquête de l’IACE a noté, en outre, que les risques géopolitiques et les risques technologiques ne figurent pas parmi les risques les plus préoccupants pour la Tunisie entre 2023 et 2026.

Le World Economic Forum a publié, le 14 janvier 2026, la 21 ème édition de son rapport phare intitulé « Global Risks Report ».

Le rapport s’appuie sur les enseignements tirés de l’enquête de perception des risques globaux, menée auprès de 1 300 dirigeants et experts internationaux issus du monde universitaire, des entreprises, des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile et ceci dans plus d’une centaine de pays et ceci dans la période qui s’étale entre mars et juin 2025.

Il identifie 34 risques les plus pressants au niveau international et au niveau national, tout en les classant en 5 catégories à savoir : «Risques Economiques », « Risques Environnementaux », « Risques Géopolitiques », « Risques Technologiques » et « Risques Sociétaux ».

L’analyse des différentes catégories de risques a pour objet de doter les décideurs d’une capacité d’anticipation leur permettant de faire face aux défis émergents et de promouvoir une action collective en vue de bâtir un avenir plus résilient, et ceci en distinguant 3 niveaux : À horizon immédiat(2026), À court et moyen terme (à horizon de 2028), À long terme (à horizon de 2036).

Similitudes des catégories de risques globaux pour les pays arabes

L’analyse des 9 pays arabes (Tunisie, Maroc Algérie, Egypte, Emirates Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Jordanie et Iraq) démontrent des similitudes dans les catégories de risques globaux les plus préoccupants qui s’articulent autour de deux catégories économiques et sociétales.

L’enquête de perception des risques globaux actuels (2026) menée par le WEF démontre que la catégorie des risques géopolitiques détient le premier et le rangs (% plus élevé des répondants).

En effet 18% et 14% des répondants considèrent les risques actuels les plus alarmants sont respectivement le risque de la confrontation géoéconomique et le risque de conflits armés entre les pays.

Le risque des événements météorologiques extrêmes (catégorie des risques environnementaux) se positionne en 3ème rang (8% des répondants).

Le 4ème rang et le 5ème rang des risques globaux les plus alarmants sont respectivement la polarisation sociétale et la mésinformation et désinformation.

A savoir que l’échantillon globale de cette enquête menée par les WEF à travers ses différents partenaires officiels dans le monde se compte 60% Hommes et 40% femmes, composé essentiellement, de 38% de professionnels, 24% d’universitaires et 10% de membres Gouvernementaux et 13% de la société civile.

Les catégories d’âge les plus représenté sont entre 40 et 59 représentent 55% de la population interviewée avec une majorité localisée en Europe ( 37, 3%).