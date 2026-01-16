La pièce “Rêve(s)”, une comédie noire de Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi, sera présentée au ciné-théâtre Le Rio, à Tunis, dans un cycle de représentations les 15, 16 et 17 janvier 2026 à 19h30.

Les événements de cette pièce, une création de Familia Productions er Arts Distribution, se déroulent dans un vieil immeuble délabré de Tunis, le Palace El-Mauro, vestige colonial envahi par la végétation et hanté par les fantômes du passé.

Ce lieu abrite une galerie de personnages marginaux, à la fois drôles et tragiques : une vieille comédienne résistante, une infirmière amère, un concierge cynique, un jeune autiste passionné de théâtre, une journaliste rebelle et un pompiste “fou”. Mais tout bascule lorsqu’un cadavre est retrouvé dans les combles fangeux de l’immeuble, déclenchant une descente de police, des révélations fracassantes et une plongée dans l’âme humaine, entre violence, espoirs, rêves brisés, délires et folies.