Les ateliers d’écriture dramatique se poursuivent au Théâtre de l’Opéra de Tunis, sous l’encadrement de l’écrivain et dramaturge Lassâad Ben Hassine, dans le cadre du programme des ateliers artistiques organisés au siège de l’institution à la Cité de la Culture.

Ces séances, tenues les mardis et vendredis soirs, sont consacrées à l’initiation et au perfectionnement en écriture de scénarios de films. Elles portent notamment sur les bases de la construction dramaturgique, la définition des axes principaux du récit, les objectifs narratifs et les spécificités de l’écriture scénaristique, à partir d’exemples issus du cinéma tunisien, arabe et international, a annoncé le Théâtre de l’Opéra.

Les échanges ont abordé plusieurs thématiques, dont le choix du contenu narratif, qu’il soit réaliste ou fictionnel, la construction des personnages, l’élaboration de la intrigue entre description et narration, ainsi que l’adaptation d’une histoire en scénario dramatique ou comique. Les participants ont également discuté des dimensions de la critique sociale et de l’impact des contraintes de production et du facteur temps sur l’œuvre cinématographique.

Des questions relatives à l’adaptation et à l’emprunt en écriture scénaristique ont été soulevées, avec une distinction faite entre l’adaptation libre et l’adaptation linéaire, ainsi que sur le rôle du scénariste par rapport à celui du réalisateur et sa présence éventuelle lors des différentes étapes de tournage.

Selon les organisateurs, ces ateliers s’inscrivent dans une démarche visant à renforcer les compétences des jeunes créateurs et à contribuer à la formation d’une nouvelle génération de scénaristes, en soutien au paysage culturel et artistique en Tunisie.