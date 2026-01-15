La ville de Gafsa a abrité, jeudi, les travaux du “Forum Kapsa du thermalisme 2026”, organisé par l’Office national de thermalisme et de l’hydrothérapie et le ministère de la santé, en présence de médecins, d’experts et de représentants de plusieurs structures concernées par le secteur du traitement par les eaux.

La directrice générale de l’Office du thermalisme, Chahinaz Ayari guizani, a indiqué que cette manifestation qui réunit des experts, des spécialistes et des médecins dans le domaine du thermalisme permettra d’échanger les points de vue autour des plans d’action issus des études stratégiques élaborées par l’Office au cours des années précédentes dans le but de développer ce secteur.

Elle a précisé que ce forum offre l’occasion de débattre des problématiques liées au traitement par les eaux, d’autant que l’office du thermalisme a entamé la prise en charge des traitements et l’hébergement dans les stations thermales, et la révision de l’accord conclu avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

La responsable a ajouté, dans une déclaration aux médias qu’en marge de ce forum, il sera procédé à la simplification des procédures et la mise en place d’un cadre législatif, à travers la publication d’un cahier des charges organisant ce secteur.

“Les résultats des études médicales réalisées par l’Office sur les bienfaits thérapeutiques des eaux thermales tunisiennes dans le traitement des maladies seront également présentées “a-t-elle ajouté, précisant que la Tunisie dispose d’un potentiel important d’eaux thermales aux vertus thérapeutiques dans toutes les régions du pays.

Elle a affirmé que l’Office de thermalisme a parachevé ses études techniques, hydrologiques et économiques dans ce secteur afin de les mettre à la disposition des investisseurs, soulignant l’orientation vers la concrétisation des projets d’investissement dans le secteur du traitement par les eaux à travers la création de villes thermales dont celle du grand Korbous (gouvernorat de Nabeul) et le projet des Khebayat à El Hamma (gouvernorat de Gabès).

Pour sa part, la présidente du comité d’organisation du Forum Kapsa de thermalisme Moufida Ben Nasr, a relevé que ce forum comprend trois sessions scientifiques. La première est intitulée “Le thermalisme en Tunisie: de la croyance à la preuve scientifique”, alors que la deuxième porte sur “La stratégie de développement du secteur du thermalisme”. La troisième session scientifique a pour thème “La réalité de l’investissement dans le secteur du thermalisme et les mécanismes d’incitation “.

Elle a ajouté que ces sessions comprennent plus de 15 interventions scientifiques qui seront assurées par un nombre de médecins, d’experts et de spécialistes dans le domaine du traitement par les eaux thermales.