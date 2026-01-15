Tunis, le 15 janvier 2026 – Ulysse Car Trading (UCT), représentant officiel et exclusif de OMODA & JAECOO en Tunisie, a annoncé le lancement officiel de la marque sur le marché tunisien lors d’une conférence de presse.

Cette arrivée marque une étape stratégique pour le secteur automobile national avec l’introduction d’une marque de nouvelle génération proposant des SUV au design audacieux, dotés de technologies intelligentes et de motorisations électrifiées.

OMODA & JAECOO incarne une nouvelle vision de la mobilité, plus connectée, performante et engagée dans la transition énergétique, tout en offrant des solutions adaptées aux besoins des automobilistes tunisiens.

Lancée en 2023, OMODA & JAECOO s’est rapidement imposée à l’international avec une présence dans plus de 64 pays. La marque, qui intègre une approche à faible émission carbone à l’ensemble de sa chaîne de valeur, se distingue par son ADN urbain, robuste et innovant.

En Tunisie, la marque propose une gamme complète de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques, répondant aux exigences de durabilité, de confort et d’efficacité énergétique.

Quatre modèles proposés

-OMODA C5 SHS – SUV hybride compact, idéal pour la ville. Il combine design moderne, motorisation hybride efficiente (150 kW) et 18 systèmes ADAS niveau 2 pour une conduite sûre et économique. Prix : à partir de 93 900 TTC

-OMODA E5 EV – Crossover 100 % électrique, alliant confort, silence et zéro émission. Il offre jusqu’à 430 km d’autonomie (WLTP) et une expérience digitale et connectée avancée. Prix : à partir de 83 900 TTC

-JAECOO 7 PHEV – SUV hybride rechargeable alliant performance et raffinement. Avec 279 ch, une autonomie dépassant 1 200 km et des technologies ADAS niveau 2 avec caméra 540°, il offre puissance et efficience. Prix : à partir de 105 900 TTC

-JAECOO J8 PHEV – Flagship premium de la marque. SUV hybride haut de gamme à transmission intégrale, combinant luxe, technologies avancées, sécurité optimale et performances élevées pour un confort absolu. Prix : à partir de 146 900 TTC.

Offre exclusive SMSS (Super Mobility, Super Savings)

Dans le cadre de son engagement en faveur de la mobilité durable, Ulysse Car Trading lance le Pack SMSS, destiné aux premiers acquéreurs de l’OMODA E5 100 % électrique. Cette offre comprend l’installation d’une borne de recharge de 22 kW et de panneaux photovoltaïques produisant jusqu’à 3 200 kWh par an, permettant de parcourir environ 22 000 km annuels avec une recharge à coût d’électricité nul.

Ulysse Car Trading prend en charge 50 % du coût de l’installation solaire, facilitant ainsi l’accès à l’énergie renouvelable. À travers le Pack SMSS, Ulysse Car Trading vise à accélérer l’adoption des véhicules électriques, réduire les émissions de CO₂ et renforcer l’autonomie énergétique des automobilistes.

L’arrivée d’OMODA & JAECOO en Tunisie marque, selon la direction générale, une nouvelle étape alliant innovation, responsabilité écologique et excellence du service client. Cet engagement s’inscrit dans une vision durable, avec le déploiement progressif d’un réseau de concessions modernes, garantissant un service après-vente de qualité, la disponibilité des pièces de rechange et la formation continue des équipes techniques.