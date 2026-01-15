Le projet touristique intégré Sebkha Ben Ghayadha (gouvernorat de Mahdia) sera présent au Salon international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) qui aura lieu dans la ville de Cannes (France) du 9 au 16 mars prochain.

Le directeur du groupe MAK/ARLYNK/PwC chargé d’accompagner l’Etat tunisien dans la recherche d’un partenaire stratégique pour ce projet, Borhène Dhaouadi a indiqué, lors d’une conférence de presse, qu’une délégation officielle tunisienne se rendra au salon MIPIM pour présenter ce projet à des investisseurs, promoteurs et groupes immobiliers internationaux venus de plus de 150 pays.

La participation à cet événement vise à faire connaître le projet Sebkha Ben Ghayadha, qui s’étend sur plus de 140 ha, en tant que projet concurrentiel dans le bassin méditerranéen et qui s’inscrit dans le cadre du programme des villes intelligentes et durables.

Le chantier consiste à améliorer l’assainissement et stimuler le développement économique et social de la ville de Mahdia en mettant en place un nouveau quartier touristique respectueux de l’environnement sur sa côte sud-ouest. Il comporte le nettoyage d’une lagune d’eau saumâtre stagnante, la préparation du terrain au développement urbain (infrastructures de service et services publics) et la mise en place d’une nouvelle zone touristique intégrée (combinant zones résidentielles, commerciales, touristiques et de services) autour d’un lagon de 26 hectares. Le cout global des études, régularisation foncière, premières opérations, a été estimé à plus de 81 millions de dinars, selon les coordinateurs du projet.