La Bourse de Tunis, dans le cadre de son engagement continu en faveur de la finance durable et de son adhésion à l’initiative des Nations Unies « Sustainable Stock Exchanges » (SSE), poursuit ses actions visant à promouvoir la transparence et les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Forte des résultats encourageants enregistrés lors de la première cohorte pilote, la Bourse de Tunis annonce le lancement de la deuxième cohorte du programme de reporting ESG à partir du 15 janvier 2026, en collaboration avec la Société Financière Internationale ; une institution du Groupe Banque Mondiale ; Cette nouvelle phase vise à élargir le périmètre des bénéficiaires en intégrant à la fois des sociétés cotées et des sociétés à participation publique, traduisant ainsi une approche inclusive et alignée sur les priorités nationales de développement durable.

À travers cette deuxième cohorte, la Bourse de Tunis et la Banque Mondiale entendent renforcer les capacités des entreprises participantes en matière de gouvernance ESG, améliorer la qualité et la comparabilité des informations extra-financières publiées, et soutenir leurs contributions aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Le programme prévoit un accompagnement à travers des sessions de formation et un appui méthodologique tout au long du processus de reporting.

Cette initiative s’inscrit également dans la stratégie globale de la Bourse de Tunis visant à développer l’écosystème de la finance durable, à valoriser les bonnes pratiques ESG sur le marché financier tunisien et à renforcer l’attractivité de la Place auprès des investisseurs nationaux et internationaux.