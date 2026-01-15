Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, a été suspendu pour quatre matches et condamné à une amende de 20 000 dollars par la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé jeudi la Fecafoot.

Dans un communiqué, la Fédération camerounaise a indiqué avoir pris connaissance de la décision rendue le 14 janvier 2026 par le Jury disciplinaire de la CAF, dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre de son président, en lien avec des manquements présumés survenus lors du match Maroc-Cameroun.

La sanction fait suite à la réaction de Samuel Eto’o en tribunes lors de la rencontre Cameroun-Maroc (0-2), disputée le 9 janvier dernier en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. L’ancien international camerounais avait vivement critiqué l’arbitrage à l’issue de cette rencontre, mettant en cause, au passage, le président de la CAF, Patrice Motsepe, ainsi que le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Dans son communiqué, la Fecafoot a dénoncé ce qu’elle considère comme un favoritisme au détriment du Cameroun, estimant que la décision de la CAF est « dépourvue de toute motivation explicite ». La Fédération a, en outre, accusé implicitement l’instance continentale de manque d’impartialité.

La Fecafoot a également précisé que Samuel Eto’o a décidé d’exercer, dans les délais et selon les formes prévues par les textes en vigueur, les voies de recours disponibles. Elle a réaffirmé son soutien total à son président et son attachement aux principes d’une justice disciplinaire crédible et transparente.

Cette affaire met en lumière les tensions persistantes entre certaines fédérations nationales et les instances dirigeantes du football africain, la Fecafoot appelant au respect strict des procédures afin de préserver la crédibilité de la justice disciplinaire et la confiance dans les compétitions continentales.