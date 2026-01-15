Le président de la République, Kais Saïed, a présidé mercredi, 14 janvier courant, au palais de Carthage, une réunion consacrée à l’examen du dossier de la santé publique.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part le ministre de la santé, Mustapha Ferjani et le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de procéder à la reconstruction du service public de la santé, toutes composantes confondues, selon une nouvelle vision s’inscrivant dans le droit-fil des revendications légitimes du peuple tunisien.

Il a également plaidé en faveur de la restructuration des régimes de la couverture sociale, dès lors qu’il s’agit d’une revendication légitime et d’un droit de l’homme.

Cité, dans un communiqué, le président de la République a saisi l’occasion pour réitérer son appel à faire prévaloir l’intérêt supérieur du pays sur toute autre considération, recommandant à ce propos d’appréhender les questions liées au secteur de la santé publique dans le cadre des efforts de l’Etat visant à redonner au secteur de la santé l’écrin qui lui revient après de longues décennies de destruction systématique.

Lors de cette réunion, le chef de l’État a en outre passé en revue une série d’obstacles qui surgissent de temps à autre dans ce secteur, appelant à la nécessité de les surmonter en urgence dans le cadre d’une approche prospective, objective et scientifique.

Il a, dans ce contexte, donné ses instructions en vue de trouver des solutions urgentes à la hauteur des aspirations du peuple tunisien, s’agissant notamment de la couverture sociale, de la constitution du stock stratégique de médicaments et de l’amélioration des services de santé dans les différentes régions du pays.

Par ailleurs, cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État de mettre en avant la louable contribution d’une foule de médecins, de pharmaciens et d’infirmiers qui ont gravé leurs noms dans l’histoire du pays à travers leur contribution dans la bataille de l’indépendance.

Le président Saïed a, en outre, saisi l’occasion pour louer les mérites d’une pléiade de personnalités de renom de la médecine et de la pharmacie qui ont contribué à la fondation de l’école tunisienne de médecine, permettant ainsi à notre pays de devenir une destination prisée par les étudiants étrangers et une référence internationale en matière de soins de santé de qualité.

Au terme de la réunion, le président Saïed a souligné que la bataille de la libération nationale se poursuivra sans relâche, réitérant l’engagement inflexible à concrétiser les revendications du peuple tunisien, sans considération aucune des esprits aigris et incurables tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Y ont été également présents, la Directrice générale de la pharmacie centrale de Tunisie (PCT), Amel Fattoum, la présidente du Conseil national de l’ordre des médecins, Rim Ghachem Attia, la Directrice générale de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMPS), Samia Miled, le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Mustapha Laroussi et le président du syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, Mohamed Zoubeir Guiga.