Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a réaffirmé mercredi, lors d’un entretien à Tunis avec le sous-secrétaire adjoint américain à la Défense chargé des affaires africaines, Brian J. Ellis, la volonté des deux pays de renforcer et de diversifier leur coopération militaire, a indiqué le ministère de la Défense.

La rencontre s’est tenue en présence de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, et de responsables des deux parties.

Elle a porté sur l’état du partenariat militaire bilatéral et sur les perspectives de son développement, notamment dans le cadre de la feuille de route de coopération 2020-2030.

M. Sehili a salué la solidité des relations d’amitié historiques entre la Tunisie et les États-Unis, remontant à la fin du XVIIIᵉ siècle, se félicitant des résultats jugés positifs du programme de coopération militaire conjointe.

Il a notamment évoqué les équipements livrés à l’armée tunisienne, dont l’avion de transport militaire C-130, destinés à renforcer la préparation opérationnelle et les capacités des forces armées.

Le ministre a souligné l’importance du suivi des travaux de la commission militaire mixte tuniso-américaine et de la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route commune, en particulier dans les domaines du développement des capacités opérationnelles et du soutien logistique face aux menaces non conventionnelles telles que le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, la traite des êtres humains, la contrebande et le trafic de drogue.

De son côté, Ellis a qualifié la Tunisie de « partenaire stratégique » des États-Unis en Afrique, saluant la profondeur et la solidité de la coopération militaire entre les deux pays.

Il a exprimé la disposition de Washington à poursuivre son soutien à l’armée tunisienne, notamment en matière de formation, d’échanges d’expertise, d’assistance technique et logistique.

Le responsable américain a également réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner la Tunisie dans le renforcement de ses capacités, soulignant le rôle du pays comme pôle régional de formation et de stabilité sécuritaire en Afrique du Nord.