Les superficies consacrées aux grandes cultures irriguées dans le gouvernorat de Gafsa ont enregistré une progression notable au cours de la saison agricole en cours, atteignant 6 700 hectares, contre 6 400 ha lors de la campagne précédente.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le chef du service de la production végétale relevant du Commissariat régional au développement agricole (CRDA), a précisé que la superficie totale des grandes cultures se répartit entre 4 100 ha de blé dur, 1 000 ha d’orge et 1 600 ha de cultures fourragères.

Il a ajouté que les zones affichant les meilleurs niveaux de production se situent principalement dans les délégations de Sidi Aïch, Gafsa-Nord, Gafsa-Sud, Sened, El Ksar et Zannouch.

Il a par ailleurs souligné que les opérations de semis du blé, de l’orge et des cultures fourragères ont été entièrement achevées au cours du mois de janvier en cours.

A cet effet, le CRDA de Gafsa a mis en place un programme spécifique d’approvisionnement en semences sélectionnées au profit des agriculteurs de la région.

Il a également rappelé que le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a conclu une convention avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS) en vue de la mise en place d’un nouveau programme spécifique de financement destiné aux petits exploitants agricoles.

Ce dispositif prévoit l’octroi de crédits saisonniers à des conditions préférentielles, sans exigence de garanties réelles, afin de soutenir la production agricole et renforcer la résilience financière des agriculteurs.