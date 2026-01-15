Lâ€™Etat dâ€™avancement du projet d’interconnexion Ã©lectrique entre la Tunisie et l’Italie (ELMED) et les projets d’Ã©nergies renouvelables dans le cadre du systÃ¨me de concessions, ont Ã©tÃ© au centre de la rencontre tenue, mercredi, Ã Tunis entre la ministre de lâ€™Industrie, des mines et de lâ€™Ã©nergie, Fatma Thabet Chiboub et une dÃ©lÃ©gation de la Banque EuropÃ©enne pour la Reconstruction et le DÃ©veloppement (BERD).

Les deux parties ont examinÃ©, Ã cette occasion, les perspectives de coopÃ©ration dans les secteurs de l’Ã©nergie et des mines, notamment, les projets financÃ©s par la BERD, tels que, le programme d’amÃ©lioration de la performance de la STEG et le projet d’acquisition de nouveaux Ã©quipements et mÃ©canismes pour la Compagnie des phosphates de Gafsa(CPG) pour le traitement des eaux industrielles, en plus de la rÃ©alisation du projet de la laverie d’Oum El Khacheb 1.

La ministre de lâ€™Industrie a saluÃ©, Ã cette occasion, le rÃ´le de la BERD dans lâ€™appui des projets stratÃ©giques de son dÃ©partement et des institutions sous sa tutelle.

Et de poursuivre que les travaux sont, actuellement, en cours, pour actualiser le cadre juridique des secteurs de l’Ã©nergie, des mines et des Ã©nergies renouvelables (code des hydrocarbures et code minier). Lâ€™objectif est dâ€™attirer les investissements, d’offrir des incitations et des facilitÃ©s aux investisseurs afin de dÃ©velopper ces secteurs prometteurs.

Les reprÃ©sentants de la BERD ont affirmÃ© leur volontÃ© de renforcer davantage la coopÃ©ration dans les secteurs relevant du ministÃ¨re de lâ€™Industrie tout en apportant un appui technique et financier aux projets prioritaires pour atteindre les objectifs fixÃ©s.

La dÃ©lÃ©gation de la BERD comporte le Directeur GÃ©nÃ©ral ExÃ©cutif des OpÃ©rations, Jean-Marc Peterschmitt, la Directrice GÃ©nÃ©rale des Politiques et StratÃ©gies, Melis Ekmen Tabojer et la Directrice du bureau de la Banque en Tunisie, Nodira Mansurova.