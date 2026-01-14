La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, ce mercredi, la nomination de Sabri Lamouchi au poste de sélectionneur de l’équipe nationale. L’information a été confirmée par le porte-parole de la FTF, Moez Mestiri, dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP).

Le technicien franco-tunisien de 54 ans succède à Sami Trabelsi, dont le contrat a été résilié avec l’ensemble de son staff technique à la suite de l’élimination de la sélection tunisienne en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc, face au Mali.

Un contrat basé sur des objectifs

Selon Moez Mestiri, le contrat de Sabri Lamouchi a été conclu « sur la base d’objectifs ». Il court, dans un premier temps, jusqu’au 31 juillet 2027. Le porte-parole de la FTF a précisé que le bureau fédéral procédera à une évaluation du travail du nouveau sélectionneur à l’issue de cette période.

« Si les résultats sont satisfaisants, le contrat sera prolongé jusqu’au 31 juillet 2028 », a ajouté Mestiri. Cette approche conditionnelle s’inscrit dans une volonté de la FTF d’adosser la durée de l’engagement du sélectionneur aux performances sportives de l’équipe nationale.

Liberté dans la composition du staff

La Fédération a également indiqué que Sabri Lamouchi disposera d’une marge de manœuvre complète pour constituer son staff technique. Toutefois, l’instance dirigeante du football tunisien a formulé une recommandation claire : intégrer des techniciens tunisiens au sein de l’encadrement technique.

Cette orientation vise à associer compétences locales et expérience internationale, dans un contexte de reconstruction de la sélection après la CAN 2025.

Un parcours riche sur les bancs

Ancien international français, Sabri Lamouchi possède une expérience variée en tant qu’entraîneur. Il a notamment dirigé la sélection de la Côte d’Ivoire entre 2012 et 2014. Par la suite, il a entraîné plusieurs clubs sur différents continents.

Son parcours comprend des passages à El-Jaish au Qatar (2014-2015), au Stade Rennais (2017-2018), à Nottingham Forest en Angleterre (2019-2020) et à Al Duhail SC (2020-2021). Il a également officié à Cardiff City entre 2022 et 2023.

Plus récemment, Lamouchi a entraîné les clubs saoudiens d’Al-Riyadh en 2024, puis d’Al-Diriyah en 2025. Cette trajectoire internationale constitue l’un des principaux arguments avancés par la FTF pour confier au technicien la mission de relancer les Aigles de Carthage.