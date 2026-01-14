Le Sénégal est le premier finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. La sélection sénégalaise a battu l’Égypte (1-0), mercredi soir, en demi-finale disputée au Grand Stade de Tanger. Un but de Sadio Mané, inscrit en seconde période, a suffi pour sceller la qualification des Lions de la Teranga.

Un match fermé, une décision tardive

La rencontre s’est longtemps équilibrée, avec deux équipes prudentes et attentives à l’enjeu. Les occasions ont été rares et le score est resté nul jusqu’aux dernières minutes du temps réglementaire. À la 78e minute, Sadio Mané a fait la différence. L’attaquant sénégalais a marqué d’un tir de l’extérieur de la surface de réparation, trompant la défense égyptienne et son gardien.

Ce but s’est révélé décisif dans une demi-finale tendue, où chaque détail comptait. Le Sénégal a ensuite géré son avantage jusqu’au coup de sifflet final, validant ainsi son billet pour la finale du tournoi continental.

Le Sénégal en finale, l’Égypte s’arrête en demi-finales

Grâce à ce succès, le Sénégal devient la première équipe qualifiée pour la finale de la CAN Maroc 2025. Les champions d’Afrique poursuivent leur parcours dans la compétition et attendent désormais de connaître leur adversaire pour l’ultime rendez-vous.

Pour l’Égypte, cette défaite met fin au parcours dans cette édition du tournoi au stade des demi-finales. Malgré une résistance solide, la sélection égyptienne n’a pas réussi à trouver la faille face au bloc sénégalais.

Une deuxième demi-finale attendue à Rabat

L’autre demi-finale de la CAN Maroc 2025 se disputera plus tard dans la soirée, à partir de 21h. Elle opposera le Maroc au Nigéria à Rabat. Le vainqueur de cette rencontre rejoindra le Sénégal en finale.

Ce dernier carré confirme l’intensité et l’équilibre de la compétition. Après la qualification du Sénégal, tous les regards se tournent vers Rabat pour connaître l’identité du second finaliste de cette CAN organisée au Maroc.