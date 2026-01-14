L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) a lancé un appel à manifestation d’intérêt à l’intention des institutions publiques et des collectivités locales. Cet appel vise à leur permettre de bénéficier d’une subvention de dix mille dinars par véhicule électrique administratif, dans le cadre du Fonds de transition énergétique (FTE).

Cette aide financière couvrira l’écart de prix à l’achat du véhicule. L’opération sera régie par un contrat-programme entre l’ANME et chaque institution bénéficiaire.

La sélection des dossiers éligibles se fera par ordre chronologique de dépôt, dans la limite d’un quota fixé à 100 véhicules.

Les institutions intéressées doivent soumettre leur dossier (demande et formulaire requis) au plus tard le 13 février 2026 à 11 heures soit par dépôt physique au Bureau d’ordre central de l’ANME, soit par courrier électronique à l’adresse suivante : boc@anme.nat.tn.

Cet appel s’inscrit dans la mise en œuvre du Programme national de promotion des véhicules électriques dans le secteur public, tel que défini par un arrêté ministériel du 31 décembre 2024.

Le programme vise à accélérer la transition énergétique, à réduire la consommation de carburants du parc automobile public et à favoriser les modes de transport propres.