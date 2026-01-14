Le taux d’avancement des travaux du projet de protection des villes de la Soukra et de l’Ariana contre les inondations a atteint environ 70%, selon le chef du projet, Atef Matmati.

Il a indiqué à l’Agence TAP que ce projet, dont le coût est estimé à 20 millions de dinars, vise à protéger les zones basses et les quartiers résidentiels contre les inondations et l’écoulement des eaux de pluie.

Les travaux portent, notamment, sur l’aménagement de la” Vallée du Tigre ” à la Soukra à travers l’installation de canaux en béton sur une distance de 2 km. Il s’agit également des travaux de réhabilitation au niveau des quartiers « El Mostakbal » et « El Ghazala » à l’Ariana avec extension des réseaux d’eau potable, du gaz naturel et d’assainissement.

La même source a souligné que les travaux devront prendre fin au cours du premier semestre de 2026.