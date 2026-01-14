Les travaux du projet de réhabilitation de l’ancienne décharge industrielle de Menzel Bourguiba- Rondo, au gouvernorat de Bizerte ont été lancés, durant le mois de décembre 2025, à l’initiative du ministère de l’Environnement et de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), dans le cadre du Programme Intégré de Dépollution de la Région du Lac de Bizerte (ECOPACT), selon la page Facebook de ce programme.

Mobilisant un investissement de l’ordre de 5 millions de dinars (MD), financé via une subvention de l’Union européenne, ce projet vise à lutter contre la pollution industrielle et à améliorer les conditions environnementales et sanitaires dans la région.

Pour ce faire, il prévoit de nettoyer le site et éliminer les déchets industriels et les sols contaminés qui présentent un risque environnemental pour la région, de réduire les émissions atmosphériques polluantes qui peuvent contaminer le lac de Bizerte, de réhabiliter les zones contaminées, et de protéger l’écosystème et le milieu naturel, notamment les berges du lac de Bizerte, de la dégradation et de l’érosion.

Il permettra aussi, de réduire les risques potentiels pour la santé des habitants, de mettre en place un système de gestion des déchets durable en aménageant un site de collecte sûr et isolé, et de contribuer au développement local et à la promotion des activités économiques en rapport avec le lac de Bizerte.

En outre, ce projet, qui s’étalera sur une durée de 365 jours, prévoit la mise en place de canaux de drainage pour protéger le site des inondations, ainsi que des routes internes et des clôtures pour réguler l’accès au site.

Il convient de noter que l’ECOPACT est un premier projet d’investissement labellisé dans le cadre de l’initiative Euro-Méditerranéenne Horizon 2020. Il vise à éliminer les principales sources de déchets urbains et industriels et les émissions atmosphériques polluantes qui contaminent le lac de Bizerte. Il envisage un ensemble d’actions intégrées liées par un objectif commun de dépollution du bassin versant du Lac de Bizerte afin de garantir un environnement sain et de permettre une meilleure qualité de vie et des activités urbaines et économiques durables.