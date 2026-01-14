Tunis, 14 janvier – Le temps s’annonce peu à partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, selon les prévisions météorologiques publiées ce mardi.

Les conditions atmosphériques restent globalement stables, avec une couverture nuageuse variable touchant toutes les régions. Aucun phénomène météorologique notable n’est signalé au cours de la journée.

Vent soutenu sur les zones côtières du nord-est

Le vent souffle de secteur sud. Il est relativement fort à localement fort sur les golfes de Tunis et de Hammamet. Ailleurs, il demeure faible à modéré, sans impact particulier sur les activités terrestres.

Cette configuration concerne principalement les zones côtières du nord-est, tandis que l’intérieur du pays bénéficie de conditions plus calmes.

État de la mer contrasté selon les régions

La mer est moutonneuse à localement agitée dans les golfes de Tunis et de Hammamet. Sur le reste des côtes, elle reste peu agitée.

Ces conditions maritimes appellent à la vigilance pour les activités nautiques dans les zones concernées, notamment au nord et au nord-est du pays.

Températures en légère hausse

Les températures connaissent une légère hausse par rapport aux jours précédents. Les maximales oscillent généralement entre 16 et 21 degrés sur la majorité des régions.

Sur les hauteurs ouest, le mercure reste plus bas, avec des températures avoisinant les 14 degrés.

Dans l’ensemble, cette évolution traduit un temps relativement doux pour la saison, sans écarts thermiques marqués.