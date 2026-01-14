Lâ€™ArmÃ©e de lâ€™air a rÃ©ceptionnÃ©, mercredi, Ã la base aÃ©rienne de Sidi Ahmed Ã Bizerte, un avion de transport militaire de type “C-130H Hercules”, dans le cadre de la coopÃ©ration militaire tuniso-amÃ©ricaine.

Le ministre de la DÃ©fense nationale, Khaled Sehili, a soulignÃ©, lors de la cÃ©rÃ©monie de rÃ©ception, la soliditÃ© des relations dâ€™amitiÃ© et le niveau de coopÃ©ration entre la Tunisie et les Etats-Unis, qui reflÃ¨tent un partenariat stratÃ©gique fondÃ© sur des intÃ©rÃªts communs et le respect mutuel entre les deux pays.

CitÃ© dans un communiquÃ© du ministÃ¨re de la DÃ©fense, Sehili a saluÃ© les efforts et lâ€™engagement de lâ€™administration amÃ©ricaine dans la mise en Å“uvre des recommandations issues des travaux de la Commission militaire mixte tuniso-amÃ©ricaine et de la feuille de route pour la coopÃ©ration militaire, en particulier pour le dÃ©veloppement des capacitÃ©s opÃ©rationnelles de lâ€™ArmÃ©e nationale, la fourniture dâ€™Ã©quipements spÃ©cifiques, le renforcement des programmes de formation et dâ€™entraÃ®nement, lâ€™Ã©change dâ€™expertises et le soutien technique.

Il a soulignÃ© que la Tunisie est rÃ©solue Ã renforcer cette coopÃ©ration, compte tenu de son rÃ´le en tant que facteur de sÃ©curitÃ© et de stabilitÃ© majeur dans la rÃ©gion.

De son cÃ´tÃ©, lâ€™ambassadeur des Ã‰tats-Unis en Tunisie, Bill Bazzy, a estimÃ© que la rÃ©ception de cet appareil par lâ€™armÃ©e de lâ€™air tunisienne constitue une nouvelle Ã©tape dans le parcours du partenariat stratÃ©gique entre les deux pays et reflÃ¨te la soliditÃ© des relations historiques entre les peuples amis.

Il a affirmÃ© que les Ã‰tats-Unis continueront de soutenir les efforts du ministÃ¨re de la DÃ©fense pour renforcer la promptitude de lâ€™armÃ©e tunisienne et dÃ©velopper ses capacitÃ©s face aux dÃ©fis sÃ©curitaires en croissance.

Plusieurs hauts responsables militaires des deux pays Ã©taient prÃ©sents Ã cette cÃ©rÃ©monie.

A noter que cette livraison porte Ã quatre le nombre dâ€™appareils C-130 rÃ©ceptionnÃ©s par lâ€™armÃ©e de lâ€™air depuis 2021, dans le cadre de la coopÃ©ration militaire tuniso-amÃ©ricaine.

Peu avant la cÃ©rÃ©monie, le ministre de la DÃ©fense a rencontrÃ© la sous-secrÃ©taire adjointe de lâ€™armÃ©e de lâ€™air chargÃ©e des affaires internationales, Kelli Seybolt. Les deux parties ont passÃ© en revue la profondeur des relations dâ€™amitiÃ© tuniso-amÃ©ricaines et les moyens de dÃ©velopper et diversifier la coopÃ©ration militaire.