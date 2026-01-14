Le nouvel ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Isidro Antonio Gonzalez Alfonso, a remis, mardi, une copie figurée de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

A cette occasion, le ministre a souligné la solidité des relations d’amitié et de coopération unissant la Tunisie et l’Espagne, nourries par une histoire partagée, des liens humains, culturels et économiques profonds, et une proximité géographique partagée dans l’espace méditerranéen, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le ministre a, également, appelé à intensifier les visites de haut niveau entre les deux pays et à bien préparer les prochaines échéances bilatérales, réaffirmant sa volonté de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, commercial, de l’investissement, ainsi que culturel, académique et sportif. L’objectif étant de soutenir les efforts de développement commun, alors que les deux pays se préparent à célébrer, en 2027, le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, ajoute la même source.

De son côté, le nouvel ambassadeur d’Espagne a réaffirmé la détermination de son pays à renforcer davantage les relations d’amitié, de coopération et de partenariat avec la Tunisie, et d’œuvrer à consolider la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun, tant au niveau bilatéral qu’européen.