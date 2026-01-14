La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé mardi au siège de son département à Tunis une séance de travail consacrée à l’examen des principaux projets et programmes prévus en 2026 dans le domaine du patrimoine.

La réunion s’est tenue en présence des responsables des principales structures concernées, dont la Direction générale du patrimoine, l’Institut national du patrimoine, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle ainsi que le Centre des arts, de la culture et des lettres « Ksar-Saïd », aux côtés de plusieurs cadres du département, a indiqué le ministère.

En ouverture des travaux, la ministre a insisté sur la nécessité de renforcer l’entretien des sites et monuments archéologiques et de leur environnement immédiat, soulignant l’importance du respect des délais dans les opérations de restauration et de maintenance. Elle a également appelé à une meilleure mobilisation des programmes de coopération internationale, présentés comme un levier essentiel de la politique patrimoniale.

La séance a permis de passer en revue la programmation des projets prévus pour l’année 2026, axés sur la sauvegarde, la mise en valeur et la promotion du patrimoine à travers les différentes institutions concernées. Les participants ont par ailleurs abordé les préparatifs liés à la visite du ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, attendue à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Magna Mater entre Zama et Rome », qui se tiendra du 21 janvier au 21 juillet 2026 au musée national du Bardo.

Placée sous le patronage des ministres tunisien et italien de la Culture, l’exposition est organisée par l’INP en partenariat avec le Département pour la valorisation des biens culturels du ministère italien de la Culture. L’inauguration officielle est prévue le 21 janvier à 18h30, avant une ouverture au public à compter du 22 janvier.

Présentée dans la salle de Sousse du Bardo, l’exposition met en lumière des artefacts issus du site archéologique de Zama Regia, dans le gouvernorat de Siliana, témoignant des cultes et pratiques religieuses qui ont marqué l’histoire spirituelle de la région, entre héritages locaux et circulations méditerranéennes.

Cette étape tunisienne prolonge l’exposition « La Magna Mater de Zama », présentée à Rome du 5 juin au 5 novembre 2025 au Parc archéologique du Colisée, et s’inscrit dans le cadre de la coopération archéologique tuniso-italienne, renforcée par un accord bilatéral signé en 2024 pour la préservation et la valorisation du site de Zama Regia.