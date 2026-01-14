Organisé par l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) en collaboration avec le festival international Jean Rouch du Comité du film ethnographique, le Festival Jean Rouch Hors-les-murs se tiendra dans sa troisième édition du 14 au 19 avril 2026 à Tunis.

Dans ce sens, un appel à candidatures est ouvert aux ateliers de cet événement. La date limite d’envoi des candidatures est fixée pour le 6 février 2026 inclus et l’annonce des dossiers retenus est prévue le 27 février 2026.

L’appel est ouvert aux étudiants (doctorat ou master) en sciences sociales, en anthropologie visuelle ainsi qu’en cinéma. La formation proposée est entièrement gratuite et constitue une opportunité pour ceux et celles qui souhaitent s’initier au film documentaire et de sciences sociales et réfléchir à un projet de réalisation documentaire, encadré par des professionnels de la recherche et du cinéma.

Depuis 1982, le Festival international Jean Rouch du film ethnographique se distingue par son ambition d’allier art visuel et sciences humaines et sociales.

Devenu un rendez-vous essentiel pour les cinéastes, les chercheurs et les passionnés de cinéma issus de divers horizons, il s’est décliné en format Hors-les-murs dans plusieurs villes, comme Beyrouth, Marseille et Tunis

Le programme à venir proposera chaque après-midi ou soirée des projections suivies de débats avec un discutant et du réalisateur.

Une masterclass ouverte à tous les publics sera également animée par un cinéaste du festival. Les matinées seront quant-à-elles dédiées aux ateliers, organisés en petits groupes et réservés aux étudiants sélectionnés.

Ces temps de discussion privilégiés visent à encourager les échanges entre étudiants en sciences sociales, anthropologie visuelle et cinéma, et de nombreux professionnels du film documentaire.

Les participants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour développer leur projet.