“Cosmos d’Espoir”, est l’intitulé d’une exposition d’art digital signée par l’artiste et designer numérique Olfa Dabbebi qui s’installera du 16 au 31 janvier 2026 au Concept Store Sameh Habbachi de la Cité de la Culture. Pensée comme une immersion dans un univers galactique et sensible, cette exposition s’inscrit dans la continuité du travail artistique de sa créatrice, tout en ouvrant un nouveau chapitre tourné vers la jeunesse, la transmission et la création collective.

Telle que présentée par l’artiste, “Cosmos d’Espoir” prolonge une démarche centrée sur la figure féminine, l’émotion et le rapport à l’univers, où la femme est célébrée comme une force vitale, lumineuse et universelle. A travers des compositions numériques aux accents cosmiques, l’exposition explore les liens entre imaginaire, énergie créatrice et espoir, dans une écriture visuelle qui mêle abstraction, symboles et narration émotionnelle.

L’exposition se déploie comme un espace vivant et évolutif, combinant œuvres d’art digital, performances live associant image, musique et danse, ainsi qu’une série de workshops ouverts au public. Ces rendez-vous participatifs font de “Cosmos d’Espoir” un lieu d’échange et d’apprentissage, favorisant le dialogue intergénérationnel et l’appropriation des outils numériques comme moyens d’expression artistique.

Diplômée en design graphique, Olfa Dabbebi s’est imposée au fil des années comme une figure pionnière de l’art numérique en Tunisie. Elle est notamment reconnue comme l’une des premières artistes numériques à avoir organisé des expositions à travers différentes régions du pays, contribuant à faire connaître l’art digital auprès d’un large public.