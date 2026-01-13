Le Comité de gestion des affaires du Club sportif Sfaxien (CSS) tiendra son Assemblée générale élective pour le mandat 2025-2027, ainsi que son Assemblée générale ordinaire d’évaluation, le 14 février prochain. L’annonce a été faite ce mardi par le comité, dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du club.

Cette double échéance marque une étape importante dans la gouvernance du CSS. L’Assemblée générale élective doit permettre l’élection d’un nouveau bureau pour le prochain mandat, tandis que l’Assemblée générale ordinaire sera consacrée à l’examen et à l’évaluation de la gestion de la période écoulée.

Organisation et cadre statutaire

Selon le communiqué, la commission indépendante chargée de la supervision des élections annoncera ultérieurement la date d’ouverture des candidatures. Elle précisera également l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée générale élective. Ces démarches s’effectueront conformément aux statuts du club, souligne le Comité de gestion.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué à ce stade concernant les modalités pratiques de participation ou le calendrier précis des différentes étapes précédant le scrutin. Ces éléments seront rendus publics par la commission indépendante, une fois finalisés.

Un comité de gestion en place depuis février

Pour rappel, la haute commission de soutien au Club sportif Sfaxien avait décidé, au mois de février dernier, de nommer Mehdi Frikha à la présidence du Comité de gestion des affaires du club. Cette désignation avait un caractère transitoire, dans l’attente de la tenue d’une Assemblée générale élective.

La convocation des assemblées générales du 14 février s’inscrit ainsi dans la continuité de cette décision. Elle doit ouvrir la voie à une nouvelle phase institutionnelle pour le club, avec la mise en place d’une direction élue pour le mandat 2025-2027, à l’issue du processus électoral.