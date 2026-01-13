Le nombre des compÃ©tences tunisiennes recrutÃ©es Ã l’Ã©tranger en 2025 s’Ã©lÃ¨ve Ã 2902, contre 3650 en 2024, selon les statistiques de l’Agence tunisienne de coopÃ©ration technique (ATCT) en 2025.

L’Allemagne arrive en tÃªte des pays attirant les compÃ©tences tunisiennes en 2025 avec 647 recrutÃ©s, suivie de l’Arabie saoudite avec 358, puis du Canada (339), de la France (331), du Sultanat d’Oman (300), du Qatar (183) et de l’Italie (139).

Le secteur de la santÃ© est la spÃ©cialitÃ© la plus demandÃ©e avec 1244 cadres mÃ©dicaux et paramÃ©dicaux recrutÃ©s, soit 43 % du total des dÃ©tachements, suivi par le secteur de l’Ã©ducation avec 620 dÃ©tachements, soit 21 % du total, puis l’administration avec 214, les secteurs culturels et sportifs (192), l’industrie (180), suivie par le tourisme et les services (156).

Le nombre total de coopÃ©rants et d’experts dÃ©tachÃ©s auprÃ¨s de l’Agence tunisienne de coopÃ©ration technique s’Ã©lÃ¨ve Ã 27 486, dont 52 % dans les pays arabes, 31 % en Europe et 13 % au Canada.

L’agence a ajoutÃ© que dans le cadre de la coopÃ©ration triangulaire et de la coopÃ©ration Sud-Sud, 22 experts dans diffÃ©rents domaines tels que la promotion des exportations, l’agriculture, l’irrigation et la pÃªche ont Ã©tÃ© envoyÃ©s en 2025 au profit de pays africains et arabes tels que le Tchad, la GuinÃ©e, la Sultanat d’Oman et la Jordanie.