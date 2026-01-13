La Chambre Tuniso Italienne de Commerce et d’Industrie (CTICI) a appelé, mardi, les entreprises tunisiennes industrielles et technologiques intéressées par la participation au salon international de référence de l’industrie manufacturière (MECSPE 2026), qui se tiendra du 4 au 6 mars 2026 à Bologne, en Italie à prendre contact avec la chambre.

D’après un communiqué, publié par cette structure, le MECSPE se présente comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels tunisiens, leur permettant d’accéder aux marchés européens, rencontrer des acheteurs internationaux et nouer des partenariats technologiques autour des enjeux de l’Industrie 5.0.

En fait, ce salon, qui regroupera plus de 2 100 exposants, et devra accueillir environ 70 000 visiteurs qualifiés, m est une foire internationale spécialisée en mécanique de précision et divers secteurs de l’industrie manufacturière. Il présente, ainsi, les dernières technologies et solutions qui font avancer le secteur de la production.

Depuis sa création en 2001, MECSPE est devenu un point de rencontre essentiel pour les experts du secteur.