La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé le programme des 3e, 4e et 5e journées de la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, édition 2025/26. Après une interruption observée en décembre, ces compétitions interclubs africaines reprendront du vendredi 23 au dimanche 25 janvier, à travers plusieurs pays du continent.

Cette pause avait été accordée afin de permettre aux meilleures sélections africaines de participer à la Coupe d’Afrique des nations 2025. Avant l’arrêt, deux journées avaient déjà été disputées, laissant apparaître les premières tendances tout en maintenant un équilibre fragile dans plusieurs groupes.

Une 3e journée charnière

La troisième journée marque la mi-parcours de la phase de groupes et s’annonce décisive dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Dans ce contexte, la dynamique des équipes sera déterminante, chaque faux pas devenant difficile à rattraper à ce stade de la compétition.

Les clubs engagés abordent donc cette reprise avec une pression accrue, dans des groupes encore ouverts, où les écarts restent minimes après les deux premières journées.

L’Espérance de Tunis en quête de rachat

Seul représentant tunisien encore en lice en Ligue des champions, l’Espérance sportive de Tunis évolue dans le groupe D. Le club de Bab Souika tentera de relancer sa campagne continentale lors de la 3e journée, après un début de parcours marqué par deux matches nuls.

Les Sang et Or ont d’abord été tenus en échec à Radès par le Stade Malien (0-0), avant de ramener un point d’Angola face à Petro Atlético de Luanda (1-1). Un bilan qui place l’Espérance dans l’obligation de s’imposer pour rester pleinement dans la course à la qualification.

L’Espérance recevra le Simba Sports Club de Tanzanie le samedi 24 janvier, dans un match présenté comme crucial pour la suite du parcours dans ce groupe D.

Programme du groupe D

La 3e journée du groupe D se jouera sur deux jours. Outre la rencontre de l’Espérance, le Stade Malien accueillera Petro Atlético, dans un duel qui pourrait également peser lourd dans l’équilibre du groupe.