Les équipes de la direction régionale de l’équipement à Médenine viennent d’achever l’installation de 40 lampadaires solaires photovoltaïques sur les routes classées, dans le cadre du renforcement de la sécurité routière.

Les travaux ont porté, aussi, sur l’entretien et la maintenance de 141 poteaux d’éclairage solaire sur la route nationale N1 et la route régionale N118, selon la direction régionale de l’équipement.

Le programme d’extension et de modernisation du réseau d’éclairage public photovoltaïque dans la région se poursuit progressivement, a ajouté la même source.