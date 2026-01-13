Les immatriculations de voitures électriques et hybrides en Tunisie affichent une progression nette sur la période 2021-2025. Les données disponibles montrent une montée en puissance rapide de ces motorisations, malgré des volumes encore limités à l’échelle du marché automobile national.

Les voitures électriques partent de très bas

En 2021, les immatriculations de voitures 100 % électriques restent marginales avec seulement 3 unités enregistrées. En 2022, ce chiffre passe à 14, avant de doubler en 2023 pour atteindre 32 immatriculations. La progression s’accélère nettement en 2024, avec 226 véhicules électriques immatriculés. En 2025, le volume atteint 539 unités.

Sur l’ensemble de la période, les immatriculations de voitures électriques sont multipliées par près de 180 entre 2021 et 2025. Cette évolution traduit une phase de décollage, même si les volumes absolus demeurent faibles comparés aux motorisations thermiques traditionnelles.

La marque BYD accapare 33% des immatriculations 2025, suivi par Volvo et Porsche.

Les hybrides dominent largement le segment électrifié

Les voitures hybrides représentent l’essentiel des immatriculations électrifiées sur toute la période étudiée. En 2021, 217 véhicules hybrides sont immatriculés. Le chiffre progresse à 359 en 2022, puis franchit le seuil des mille unités en 2023 avec 1 015 immatriculations.

L’année 2024 marque une forte accélération avec 2 905 véhicules hybrides immatriculés. En 2025, le volume recule légèrement à 2 824 unités, tout en restant très supérieur aux niveaux observés avant 2024. Cette évolution suggère une stabilisation après une phase de croissance rapide.

Un total en forte hausse sur cinq ans

En combinant voitures hybrides et électriques, le total des immatriculations électrifiées passe de 220 unités en 2021 à 373 en 2022, puis à 1 047 en 2023. En 2024, le volume bondit à 3 131 véhicules, avant d’atteindre 3 363 en 2025.

Sur l’ensemble de la période, le marché des véhicules électrifiés est multiplié par plus de quinze. Les hybrides concentrent l’essentiel des volumes, tandis que les électriques contribuent de manière croissante à la dynamique globale.

Une structure de marché encore déséquilibrée

En 2025, les voitures électriques représentent environ 16 % des immatriculations électrifiées, contre plus de 80 % pour les hybrides. Cette répartition illustre le rôle dominant des technologies hybrides dans la transition actuelle du parc automobile tunisien.

Ces chiffres traduisent une évolution rapide des choix de motorisation, tout en soulignant les écarts persistants entre les différentes technologies électrifiées. Leur interprétation doit toutefois être replacée dans le contexte global du marché automobile tunisien.

…

Chiffres Clés

539 voitures électriques en 2025

Ce chiffre marque une progression rapide par rapport aux années précédentes. Il reste toutefois minoritaire face aux hybrides. Il illustre un démarrage encore progressif de l’électrique.

2 824 voitures hybrides en 2025

Après un pic en 2024, les immatriculations reculent légèrement. Le niveau reste élevé comparé aux années antérieures. Les hybrides demeurent la principale motorisation électrifiée.

3 363 véhicules électrifiés au total

Ce volume regroupe hybrides et électriques. Il représente plus de quinze fois le niveau de 2021. La croissance est particulièrement concentrée sur les deux dernières années.