[Tunis, Tunisie- 12 janvier 2026] – OPPO a annoncé aujourd’hui le lancement de la série Reno15, comprenant les modèles Reno15 5G et Reno15 F 5G. Pensée comme un véritable partenaire créatif tout-en-un, la série introduit une caméra selfie ultra grand-angle de 50MP, une puissante caméra téléobjectif portrait 3,5x ainsi qu’une vidéo 4K HDR Ultra-Steady(ultra-stabilisée), permettant aux utilisateurs de capturer facilement des portraits plus naturels et des vidéos plus fluides et plus vivantes.

Au-delà de la photographie, la série Reno15 offre une grande autonomie grâce à des batteries allant jusqu’à 7000mAh et à la charge rapide 80W SUPERVOOC™, permettant une création et un divertissement ininterrompus. Propulsée par le tout nouveau ColorOS 16, la série garantit une expérience constamment fluide, soutenue par la certification OPPO « 6-Year Fluency Protection », assurant une fiabilité à long terme.

Un design qui danse avec la lumière

S’appuyant sur le design emblématique de la série Reno, la série Reno15 s’inspire des aurores dansantes, offrant un design élégant et raffiné qui prend vie à chaque mouvement Équipée d’écrans à haute fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, la série combine des visuels immersifs à une performance fluide.

Avec une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP66, IP68 et IP69, la série Reno15 associe son design sophistiqué à une durabilité robuste, permettant aux utilisateurs de créer en toute confiance dans une grande variété d’environnements.

Capturez-vous et votre monde comme jamais auparavant

Conçue pour une création sans effort, la série Reno15 combine des composants d’imagerie avancés et un traitement intelligent, permettant aux utilisateurs de capturer facilement des portraits et des selfies de haute qualité, même dans des conditions d’éclairage difficiles.

La série Reno15 introduit une caméra selfie ultra grand-angle de 50 MP avec un champ de vision de 100°, permettant d’inclure des photos de groupe ou des paysages étendus dans un seul cadre, sans avoir besoin de perche à selfie ni de positions inconfortables. Cette perspective ultra-large apporte également un fort sentiment de profondeur et de dynamisme visuel, créant un rendu plus engageant et moderne.

Sur le Reno15 5G, la caméra téléobjectif portrait 50 MP 3,5x est équipée d’une lentille périscopique avec une focale proche de la norme classique de portrait 85 mm, permettant de réaliser des portraits mi-corps équilibrés avec une perspective naturelle et un flou d’arrière-plan harmonieux. Pour la création vidéo, la série prend en charge la vidéo 4K HDR Ultra-Steady, garantissant des séquences nettes et stables de manière constante. Le passage fluide entre la caméra avant et arrière permet un storytelling naturel et un vlogging ininterrompu pour les créateurs au quotidien.

La série Reno15 introduit également AI Flash Photography 2.0, avec deux flashes arrière offrant un éclairage plus doux et naturel, même en conditions de faible luminosité. Grâce au traitement intelligent des images, le moteur Reno Portrait Engine et les algorithmes Skin Tone Improvement travaillent ensemble pour améliorer la qualité des images tout en préservant la texture naturelle de la peau.

L’édition créative est encore rehaussée avec AI Portrait Glow, qui optimise intelligemment les photos prises dans des conditions d’éclairage complexes, telles que les scènes contre-jour, sous-exposées ou surexposées. La fonctionnalité innovante Popout permet de créer des compositions en couches où les sujets semblent sortir du cadre, tandis que AI Motion Photo (photos animées) Popout ajoute une animation dynamique aux portraits et aux moments quotidiens. Pour compléter l’expérience, AI Motion Photo Eraser supprime les éléments indésirables des Motion Photos en une seule touche, et AI Motion Photo Slow-Mo transforme les clips en séquences cinématographiques fluides grâce à l’interpolation d’images par intelligence artificielle.

Conçue pour la fluidité et la durabilité

La série OPPO Reno15 offre des performances fluides et fiables pour un usage quotidien et les jeux, propulsée par le dernier ColorOS 16. Le tout nouveau Luminous Rendering Engine garantit des animations système parfaitement fluides, tandis que le tout nouveau Trinity Engine optimise intelligemment les performances et l’efficacité énergétique pour une fluidité constante sur le long terme.

Sur le Reno15 5G, AI HyperBoost 2.0 améliore l’expérience de jeu mobile en maintenant des taux de rafraîchissement élevés et stables tout en gérant efficacement la température de l’appareil. La fonctionnalité Game Capture améliorée permet aux joueurs de sauvegarder leurs moments forts sous forme de clips vidéo ou de Motion Photos dynamiques en 1080P. À travers toute la série, AI LinkBoost 3.0 renforce la stabilité du réseau pour une expérience en ligne plus fluide.

La série Reno15 utilise O+ Connect pour un appairage facile avec les appareils iOS et le transfert de fichiers, avec la mise en miroir de l’écran et le contrôle à distance des PC sous macOS et Windows, assurant un flux de travail numérique fluide et intégré.

IA intelligente : votre compagnon personnalisé

La série OPPO Reno15 introduit une gamme de fonctionnalités d’IA conçues pour accompagner les utilisateurs tout au long de leur parcours créatif.

AI Mind Space révolutionne la gestion de l’information. Activée par un simple balayage à trois doigts, elle sert de hub intelligent permettant de capturer et d’organiser instantanément le contenu à travers les applications, conservant toutes les idées en un seul endroit facilement accessible.

La série propose également une boîte à outils complète d’IA pour simplifier les tâches, comprenant des fonctionnalités telles que AI Translate et AI Recording. Toutes les principales fonctionnalités d’IA sont soutenues par le Private Computing Cloud d’OPPO, garantissant une confidentialité stricte des données tout en offrant une assistance personnalisée qui s’adapte en toute sécurité aux besoins de chaque utilisateur.

Tarification et disponibilité

La série OPPO Reno15 sera disponible dans une gamme de couleurs attrayantes, notamment Aurora Blue, Aurora White et Twilight Blue, avec des options de couleurs spécifiques selon le modèle.

L’OPPO Reno15 sera proposé au prix de vente conseillé de 2399 TND, tandis que l’OPPO Reno15 F sera disponible au prix de 2099 TND.

La série sera disponible à partir du 15 janvier dans les principaux points de vente physiques de téléphones mobiles.

À l’occasion du lancement, tout achat d’un OPPO Reno15 ou Reno15 F bénéficiera d’une année de garantie écran et d’une année de garantie contre les liquides. En complément, des écouteurs OPPO Enco seront offerts, dans la limite des quantités disponibles.