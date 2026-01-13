Le terme « véhicules électrifiés » regroupe l’ensemble des automobiles utilisant l’électricité pour se déplacer, totalement ou partiellement. Cette appellation générale inclut aussi bien les voitures 100 % électriques que les modèles hybrides, qu’ils disposent ou non d’un moteur thermique. Elle sert de catégorie « parapluie » dans le langage courant comme dans la communication des constructeurs.

Les sigles techniques utilisés par l’industrie automobile

Pour distinguer précisément les technologies, le secteur automobile s’appuie sur plusieurs acronymes anglais devenus des références internationales.

Le BEV (Battery Electric Vehicle) ou EV désigne un véhicule entièrement électrique. Il ne possède pas de moteur thermique et fonctionne uniquement grâce à une batterie rechargeable sur une borne ou une prise domestique.

Le HEV (Hybrid Electric Vehicle) correspond à l’hybride dit « classique » ou « auto-rechargeable ». Il combine un moteur essence et un moteur électrique. La batterie se recharge uniquement lors des phases de freinage et de décélération, sans branchement externe.

Le PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) qualifie l’hybride rechargeable. Ce type de véhicule dispose d’une batterie plus importante, rechargeable sur secteur, permettant de parcourir environ 50 à 100 kilomètres en mode 100 % électrique, selon les modèles.

Le MHEV (Mild Hybrid), ou hybride léger, utilise un petit système électrique destiné à assister le moteur thermique. Cette technologie réduit la consommation et les émissions, sans permettre de rouler uniquement à l’électricité.

Les appellations administratives et environnementales

Dans les documents officiels et les dispositifs réglementaires, d’autres termes sont employés. Les Véhicules à Faibles Émissions (VFE) regroupent principalement les voitures électriques et certaines hybrides rechargeables répondant à des critères d’émissions précis.

Les vignettes Crit’Air distinguent également les niveaux de pollution. La Crit’Air 0, identifiable par une pastille verte, concerne exclusivement les véhicules 100 % électriques et à hydrogène. La Crit’Air 1, représentée par une pastille violette, s’applique à l’ensemble des véhicules hybrides, qu’ils soient rechargeables ou non.

Un repère synthétique pour les automobilistes

Ces différentes appellations permettent de mieux comprendre les usages, les contraintes de recharge et les avantages réglementaires associés à chaque technologie. Elles constituent un repère essentiel pour les conducteurs, notamment lors d’un achat ou de l’accès à certaines zones urbaines réglementées.