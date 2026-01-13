Les seizièmes de finale de la Coupe de France masculine de football ont débuté lundi avec un résultat marquant : le Paris FC a éliminé le Paris Saint-Germain (1-0) lors d’un derby 100 % parisien. Pensionnaires de Ligue 1, les deux équipes se sont affrontées dans un match serré, conclu par une victoire minimale mais décisive du Paris FC, qui poursuit ainsi son parcours dans la compétition.

La suite de ce tour se poursuit mardi avec la rencontre entre Bayeux, évoluant en Régional 1, et l’Olympique de Marseille (Ligue 1). Ce duel illustre une nouvelle fois l’esprit de la Coupe de France, où des clubs amateurs peuvent se mesurer à des formations de l’élite.

Les favoris au rendez-vous samedi

Plusieurs rencontres ont déjà été disputées samedi. Amiens (Ligue 2) s’est imposé sur la pelouse du CA Montreuil (R1) sur le score de 4-2. Monaco (Ligue 1) a également assuré l’essentiel en battant l’US Orléans (National) 3-1.

Dans un duel entre clubs de Ligue 2, Troyes est allé s’imposer à Bastia (2-0). Angers et Toulouse, tous deux pensionnaires de Ligue 1, se sont quittés sur un match nul (1-1), avant une qualification toulousaine aux tirs au but (5-6). Même scénario au Puy, où Reims a validé son billet face à une équipe du National après une séance de tirs au but (3-0), à l’issue d’un match sans but.

Lorient (Ligue 1) a pris le dessus sur Hauts Lyonnais (N3) 3-1, tandis que Laval (Ligue 2) s’est imposé à Istres (N2) 2-0. Strasbourg (Ligue 1) a signé la plus large victoire de ce tour en écrasant l’US Avranches (N2) sur le score de 6-0.

Dimanche riche en enseignements

Dimanche, Lens (Ligue 1) a éliminé Sochaux (National) 3-0. Nice s’est qualifié face à Nantes après un nul (1-1) et une séance de tirs au but remportée 5-3. Le Mans (Ligue 2) a éliminé Nancy (Ligue 2) aux tirs au but (4-1), après un score vierge à l’issue du temps réglementaire.

La surprise est venue de Metz (Ligue 1), lourdement battu à domicile par Montpellier (Ligue 2) sur le score de 4-0. Rennes (Ligue 1) a dominé Chantilly (N2) 3-1, tandis que Lyon a pris le meilleur sur Lille (2-1) dans l’un des chocs de ces seizièmes de finale.