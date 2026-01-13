L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé le lancement de l’appel à candidatures pour la 21e édition du Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe, une distinction internationale consacrée à celles et ceux qui façonnent, transmettent et réinventent le patrimoine culturel arabe dans un esprit de dialogue et d’ouverture.

Les dossiers de candidature devront être soumis au plus tard le 28 février 2026, a précisé l’Organisation onusienne, invitant les gouvernements des États membres, leurs commissions nationales ainsi que les organisations partenaires à proposer des personnalités, institutions ou groupes éligibles.

Créé en 1998 à l’initiative du gouvernement de l’Émirat de Sharjah (Émirats arabes unis), le Prix distingue chaque année deux lauréats — l’un ressortissant d’un pays arabe, l’autre d’un autre pays — pour des contributions remarquables à la promotion et à la diffusion de la culture arabe. La dotation totale s’élève à 60.000 dollars, répartis à parts égales entre les deux récipiendaires.

Les candidatures peuvent concerner des parcours littéraires, artistiques, scientifiques ou intellectuels ayant acquis une reconnaissance internationale et contribuant durablement au dialogue interculturel. L’UNESCO souligne que les propositions mettant en avant des femmes et des jeunes sont particulièrement encouragées, en cohérence avec ses priorités stratégiques.

Les lauréats seront désignés par le directeur général de l’UNESCO sur recommandation d’un jury international indépendant composé de cinq experts, dans le respect de l’équilibre géographique et de la parité. Le Prix s’inscrit dans les programmes de l’Unesco dédiés à la diversité culturelle et au rapprochement des cultures.