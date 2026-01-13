La Grande Salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, accueillera, ce jeudi 15 janvier à 19h00, un récital d’exception du pianiste autrichien Robert Lehrbaumer, figure majeure de la tradition musicale viennoise.

D’une durée de 1h30, ce concert s’inscrit dans le cycle des Concerts mensuels de l’Orchestre symphonique tunisien et prolonge, en musique, l’élan festif du Nouvel An. Un rendez-vous musical où le piano, le temps d’une soirée, retrouvera le pas feutré et l’élégance intemporelle des nuits viennoises.

Né à Vienne, formé dès l’enfance au cœur même de la grande école austro-allemande, Robert Lehrbaumer est un musicien aux multiples visages : pianiste avant tout, mais aussi organiste et chef d’orchestre. Enfant prodige, il se produit dès l’âge de neuf ans sur les scènes européennes avant d’embrasser une carrière internationale qui le mènera des temples viennois du Musikverein et du Konzerthaus jusqu’au Carnegie Hall de New York et au Suntory Hall de Tokyo.

Héritier assumé de la lignée Liszt–Czerny–Beethoven, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des interprètes les plus subtils de Schubert, de la Klassik viennoise et du romantisme tardif.

Le programme de la soirée se déploie comme une promenade élégante à travers l’univers des bals viennois, où la danse dialogue avec le concert. L’ouverture se fera sur la Polonaise en bémol majeur de Frédéric Chopin, œuvre solennelle et lumineuse, traditionnellement associée à l’entrée des danseurs dans les grandes salles de bal. Elle cédera la place à la Valse “Voix du printemps” de Johann Strauss, page pétillante et sensuelle, nourrie d’échos baroques et d’un souffle vital inspiré par l’esprit des Quatre Saisons de Vivaldi.

Le récital se poursuivra avec un Scherzo de Franz Schubert, où l’énergie rythmique de la danse s’infiltre dans la forme savante, annonçant cette fusion durable entre musique populaire et musique de concert. En apothéose, Robert Lehrbaumedear offrira la Grande Polonaise, opus 22 de Chopin, pièce d’une virtuosité éclatante, qui consacre la danse comme langage noble du piano romantique.

Collaborateur de chefs légendaires tels que Claudio Abbado, Yehudi Menuhin ou André Previn, partenaire de solistes de premier plan et pédagogue reconnu à l’international, Lehrbaumer a été honoré en 2014 du titre de Professeur par le Président fédéral autrichien.

Son art, à la fois érudit et profondément communicatif, s’adresse aussi bien aux mélomanes aguerris qu’aux auditeurs curieux.

Les billets sont disponibles en ligne et aux guichets de la Cité de la Culture, au tarif de 20 dinars pour l’orchestre et 15 dinars pour les balcons.